В Белгородском водохранилище после удара ВСУ начал падать уровень воды. Ниже по течению затопило блиндажи российских военных

Уровень воды в Белгородском водохранилище после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по плотине продолжает падать. Разлив воды в селах, которые находятся ниже по течению от дамбы, попал на видео, опубликованное Telegram-каналом «Пепел. Белгород».

По информации источника, после атаки 24 октября вода отошла от берега на несколько метров. «В районе села Графовка Шебекинского округа и ниже по течению Северского Донца затопило блиндажи, где находились российские военные», — сказано в сообщении.

Жителям пострадавших населенных пунктов предложили эвакуироваться

После удара ВСУ по плотине в Белгородской области оказались затоплены частные приусадебные хозяйства. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По данным губернатора, после проведенного подомового обхода четырех населенных пунктов 16 человек располагаются в пунктах временного размещения (ПВР), остальные выехали к своим родственникам. Сотрудники полиции усилили охрану порядка в этих населенных пунктах.

Понимаем, что враг может попытаться еще раз ударить и разрушить плотину. (…) Поэтому начинаем предлагать выезд в ПВР Белгорода жителям, которым может угрожать риск затопления Вячеслав Гладков губернатор Белгородской области

Губернатор предупредил, что в случае еще одного удара появится угроза подтопления поймы реки со стороны Харьковской области. Вода может затопить несколько населенных пунктов, в которых проживают сотни россиян.

В Белгородской области начали устанавливать дополнительные укрытия для жителей

25 октября Telergam-канал «Военный осведомитель» сообщил, что ВСУ нанесли удар по плотине тремя американскими ракетами GMLRS из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Вероятно, противник «пробует на зубок» плотину в попытках нарушить снабжение приграничных позиций ВС РФ путем возможного затопления окрестных сел и дорог Telergam-канал «Военный осведомитель»

На фоне сообщений об ударе по плотине власти Белгородской области решили установить в регионе дополнительные модульные укрытия для жителей. Уже начался монтаж восьми укрытий, которые будут установлены до конца выходных, 25 и 26 октября. Еще 15 укрытий сейчас изготавливаются и в ближайшее время поступят в самые опасные места города и области.

Кроме того, в регионе организуют обучение жителей по безопасному использованию генераторов резервного питания. Для этого сформируют специальные бригады в каждом муниципалитете, которые будут помогать с подключением резервных источников энергии и проводить обучающие занятия по запросам граждан.