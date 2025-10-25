Россия
В Белгороде поставят новые укрытия

Губернатор Гладков: В Белгороде появятся дополнительные модульные укрытия
Полина Луханина

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В ближайшие дни в Белгороде и области появятся дополнительные модульные укрытия для жителей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, по поручению мэра Валентина Демидова уже начался монтаж восьми укрытий, которые будут установлены до конца выходных, 25 и 26 октября. Еще 15 укрытий сейчас изготавливаются и в ближайшее время поступят в самые опасные места города и области.

Мэр подчеркнул, что новые укрытия будут размещены возле остановок общественного транспорта и других мест с высокой пешеходной активностью. В областном центре в это время проводится ревизия всех существующих модульных укрытий и защитных сооружений, чтобы определить, где требуется установка дополнительных.

Кроме того, власти организуют обучение жителей по безопасному использованию генераторов резервного питания. Для этого сформируют специальные бригады в каждом муниципалитете, которые будут помогать с подключением резервных источников энергии и проводить обучающие занятия по запросам граждан.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после повреждения плотины Белгородского водохранилища в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) жителям начали предлагать эвакуироваться.

