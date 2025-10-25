Россия
13:23, 25 октября 2025Россия

Жителей российского региона попросили эвакуироваться

Гладков просит белгородцев эвакуироваться из-за угрозы прорыва плотины
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

После повреждения плотины Белгородского водохранилища в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) жителям Белгородской области начали предлагать эвакуироваться. Об этом в Telegram сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Понимаем, что враг может попытаться еще раз ударить и разрушить плотину. (…) Поэтому начинаем предлагать выезд в ПВР (пункты временного размещения — прим. «Ленты.ру») Белгорода жителям, которым может угрожать риск затопления», — написал Гладков.

Губернатор предупредил, что в случае повторного удара появится угроза подтопления поймы реки со стороны Харьковской области. Вода может затопить несколько населенных пунктов, в которых проживают сотни россиян.

Об ударе по плотине Белгородского водохранилища стало известно днем 25 октября. За подробной информацией о ЧП Гладков призвал обращаться по телефону 112.

