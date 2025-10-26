Разлив воды из Белгородского водохранилища после удара ВСУ попал на видео

В Белгородском водохранилище после удара ВСУ падает уровень воды

Уровень воды в Белгородском водохранилище после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжает падать. Разлив воды в селах, которые находятся ниже по течению от дамбы, попал на видео, опубликованное Telegram-каналом «Пепел. Белгород».

По информации источника, после атаки 24 октября вода отошла от берега на несколько метров. «В районе села Графовка Шебекинского округа и ниже по течению Северского Донца затопило блиндажи, где находились российские военные», — сказано в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе затоплены огороды после удара ВСУ по плотине. После проведенного подомового обхода четырех населенных пунктов 16 человек располагаются в пунктах временного размещения, остальные выехали к своим родственникам.