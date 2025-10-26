В российском регионе затопило огороды после удара ВСУ по плотине

В Белгородской области затоплены огороды после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по плотине. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

По данным губернатора, после проведенного подомового обхода четырех населенных пунктов 16 человек располагаются в пунктах временного размещения, остальные выехали к своим родственникам. Сотрудники полиции усилили охрану порядка в этих населенных пунктах.

Вода частично затопила более десяти частных огородов, при этом жилые дома вода не затронула. Ситуация находится под постоянным контролем и в зависимости от угроз будет появляться дополнительная информация.

Ранее сообщалось, что в России отреагировали на удар ВСУ по плотине Белгородского водохранилища.