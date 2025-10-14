Кличко призвал жителей города готовиться к непростой зиме

Мэр Киева Кличко призвал жителей подготовить теплые вещи и запас воды к зиме

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города готовиться к сложной зиме. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Киев-24», передает ТАСС.

По его словам, предстоящая зима будет непростой. В связи с этим градоначальник заявил о необходимости прорабатывать разные сценарии, в том числе плохой сценарий. Кличко посоветовал горожанам запастись теплыми вещами и водой, продуктами питания длительного хранения и теплыми вещами.

Днем 14 октября в Киеве частично пропало электричество в метро.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошел полный блэкаут. Помимо украинской столицы, аварийные отключения электроэнергии введены сразу в семи областях, включая Сумскую, Харьковскую и Полтавскую. По заявлению властей, отключение электричества связано с перегрузкой сети.