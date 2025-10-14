Бывший СССР
21:09, 14 октября 2025

Киев погрузился во тьму

В Киеве произошел полный блэкаут
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Thomas Peter / Reuters

В Киеве произошел полный блэкаут. Об этом сообщает Telegram-канал «Геоэнергетика ИНФО».

Помимо украинской столицы, аварийные отключения электроэнергии введены сразу в семи областях, включая Сумскую, Харьковскую и Полтавскую. По заявлению властей, отключение электричества связано с перегрузкой сети.

Энергетическая компания ДТЭК, обслуживающая Киев, пообещала вернуть свет горожанам около полуночи.

Ранее 14 октября сообщалось, что в Киеве частично пропало электричество в метро. От электроснабжения оказались отключены несколько станций. На опубликованных очевидцами кадрах видно, что в подземке образовался коллапс.

