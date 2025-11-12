Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:26, 12 ноября 2025РоссияЭксклюзив

В России объяснили создание нового рода войск

Депутат Швыткин: Идея создания рода войск беспилотных систем в РФ зрела давно
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Никита Цицаги / Коммерсантъ

Необходимость создания нового рода войск в составе Вооруженных сил (ВС) России с должным для выполнения боевых задач вооружением действительно зрела. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал депутат Юрий Швыткин.

Ранее замначальника нового рода войск Сергей Иштуганов, сообщил, что в России созданы войска беспилотных систем. Он указал, что структура нового подразделения уже определена, также созданы органы военного управления на всех уровнях.

«Я как человек, выполняющий задачи в зоне специальной военной операции в составе бригады беспилотной авиации самолетного типа ГРОМ "Каскад", как никто другой это понимаю и осознаю. Это прежде всего концентрация в одном кулаке, должное вооружение и постановка соответствующих задач на всем фронте, а также работа во взаимодействии с теми подразделениями, которые работают полноценно на земле», — прокомментировал Швыткин.

Депутат также подчеркнул, что на сегодня новый род войск беспилотных систем необходим и востребован как никогда по всей линии фронта.

Ранее аналогичный род войск был создан на Украине. Силы беспилотных систем ВСУ возглавил Роберт Бровди, более известный по позывному Мадяр. В начале ноября он пригрозил россиянам ударами по инфраструктурным объектам.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Поймать их за руку на месте сложно». Водители легковушек стали получать из-за дальнобойщиков штрафы на сотни тысяч рублей

    Мужчины рассказали о самых желанных новогодних подарках

    56-летняя Кэтрин Зета-Джонс появилась на публике в мини-платье

    Адвокат Диброва объяснил продажу роскошного особняка ведущим

    В Москве прошла церемония прощания с Владимиром Симоновым

    В Нальчике открылась выставка уроженки Кабардино-Балкарии

    Лепсу порекомендовали отказаться от близости с 19-летней невестой

    Названа дата предстоящего зарубежного визита Путина

    Малышева раскрыла один личный запрет на всю жизнь

    Россиянин попал под следствие после сообщений в интернете

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости