В России объяснили создание нового рода войск

Депутат Швыткин: Идея создания рода войск беспилотных систем в РФ зрела давно

Необходимость создания нового рода войск в составе Вооруженных сил (ВС) России с должным для выполнения боевых задач вооружением действительно зрела. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал депутат Юрий Швыткин.

Ранее замначальника нового рода войск Сергей Иштуганов, сообщил, что в России созданы войска беспилотных систем. Он указал, что структура нового подразделения уже определена, также созданы органы военного управления на всех уровнях.

«Я как человек, выполняющий задачи в зоне специальной военной операции в составе бригады беспилотной авиации самолетного типа ГРОМ "Каскад", как никто другой это понимаю и осознаю. Это прежде всего концентрация в одном кулаке, должное вооружение и постановка соответствующих задач на всем фронте, а также работа во взаимодействии с теми подразделениями, которые работают полноценно на земле», — прокомментировал Швыткин.

Депутат также подчеркнул, что на сегодня новый род войск беспилотных систем необходим и востребован как никогда по всей линии фронта.

Ранее аналогичный род войск был создан на Украине. Силы беспилотных систем ВСУ возглавил Роберт Бровди, более известный по позывному Мадяр. В начале ноября он пригрозил россиянам ударами по инфраструктурным объектам.