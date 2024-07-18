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11:15, 18 июля 2024Ценности

Жена Канье Уэста пришла в ресторан с обнаженными ягодицами

Фото: Rachpoot / Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images

Жена американского рэпера Канье Уэста, дизайнер Бьянка Цензори вышла в свет без штанов. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Отмечается, что пара посетила ресторан в отеле Chateau Marmont в Лос-Анджелесе, США. При этом папарацци запечатлели 29-летнюю избранницу музыканта в белом облегающем топе без бюстгальтера и бежевых стрингах с завышенной талией, которые обнажали ее ягодицы.

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Кроме того, она дополнила образ бейсболкой и черными туфлями на каблуках. Исполнитель, в свою очередь, примерил спортивные брюки и толстовку, надев капюшон на голову.

Ранее в июле сообщалось, что Бьянка Цензори может оказаться в тюрьме за демонстрацию голой груди на улице в Лос-Анджелесе.

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      Карина Черных
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