Жене Канье Уэста пригрозили тюрьмой за демонстрацию голой груди на улице

Жена американского рэпера Канье Уэста, дизайнер Бьянка Цензори может оказаться в тюрьме за демонстрацию голой груди на улице в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.

Известно, что 29-летняя супруга артиста предстала перед публикой в розовых трусах и прозрачном топе. На ней отсутствовал бюстгальтер.

В связи с этим, по мнению журналистов, Цензори грозит тюремное заключение на шесть месяцев или штраф в размере одной тысячи долларов (88 тысяч рублей) из-за намеренного обнажения в общественном месте. Кроме того, в соответствии с Уголовным кодексом штата Калифорния знаменитость могут внести в реестр сексуальных преступников на 10 лет.

В марте появились первые новости, что Цензори может попасть в тюрьму из-за откровенного наряда. Тогда она появилась на Неделе моды в Париже в черных капроновых колготках и укороченной шубе. При этом от нижнего белья звезда отказалась.