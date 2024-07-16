Жена Канье Уэста оголила грудь на публике

Жена американского рэпера Канье Уэста, дизайнер Бьянка Цензори появилась на публике в откровенном виде. Соответствующие снимки приводит Daily Mail.

29-летнюю супругу музыканта заметили, когда она направлялась в салон красоты Melrose Tanning Company в Лос-Анджелесе. Так, знаменитость запечатлели в розовых трусах и прозрачном топе, сквозь ткань которого виднелась ее голая грудь. Кроме того, на ней были остроносые туфли, оформленные змеиным принтом, и зеленая бейсболка.

Ранее сообщалось, что владельцы ресторанов захотели запретить Канье Уэсту и Бьянке Цензори вход в свои заведения из-за откровенных нарядов. Поводом для этого стало недавнее появление влюбленных в заведении Bludso's BBQ. Тогда супругу музыканта запечатлели в прозрачных шортах и крошечном серебристом бюстгальтере.