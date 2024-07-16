Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:12, 16 июля 2024Ценности

Жена Канье Уэста оголила грудь на публике

Фото: Yeezilians / BACKGRID / Legion-media.ru

Жена американского рэпера Канье Уэста, дизайнер Бьянка Цензори появилась на публике в откровенном виде. Соответствующие снимки приводит Daily Mail.

29-летнюю супругу музыканта заметили, когда она направлялась в салон красоты Melrose Tanning Company в Лос-Анджелесе. Так, знаменитость запечатлели в розовых трусах и прозрачном топе, сквозь ткань которого виднелась ее голая грудь. Кроме того, на ней были остроносые туфли, оформленные змеиным принтом, и зеленая бейсболка.

Ранее сообщалось, что владельцы ресторанов захотели запретить Канье Уэсту и Бьянке Цензори вход в свои заведения из-за откровенных нарядов. Поводом для этого стало недавнее появление влюбленных в заведении Bludso's BBQ. Тогда супругу музыканта запечатлели в прозрачных шортах и крошечном серебристом бюстгальтере.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Бывшего поставщика формы для Росгвардии отправили в СИЗО. В чем его обвиняют?

      Молодой мужчина с последней стадией рака легких рассказал о первых симптомах болезни

      Иностранный турист сорвался со скалы на Кавказе и не выжил

      Российские банки предупредили о неготовности к электронным повесткам

      В петербургской квартире нашли сожителей с простреленными головами

      Сестра Ким Чен Ына пригрозила Южной Корее последствиями по одной причине

      Член делегации Северной Кореи приехал в Москву и пропал

      Один человек получил ранение при атаке ВСУ на российский регион

      Губернатор привел подробности уничтожения беспилотника над российским регионом

      Вице-президент Трампа объяснил свою прошлую критику в его адрес

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше