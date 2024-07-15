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19:41, 15 июля 2024Ценности

Бьянка Цензори в крошечном бюстгальтере пошла с мужем в кино

Архивное фото

Архивное фото. Фото: ROL / X17online.com / Legion-Media

Австралийский дизайнер Бьянка Цензори в откровенном наряде пошла с мужем, американским рэпером Канье Уэстом на свидание. Соответствующие снимки приводит издание Page Six.

Папарацци запечатлели влюбленных во время похода в кинотеатр на фильм «Тихое место: День первый». Так, на размещенных кадрах Цензори предстала в обтягивающих полупрозрачных шортах и крошечном бюстгальтере серебристого цвета, оформленном тонкими завязками. При этом на ней были бейсболка с армейским принтом и босоножки на прозрачном каблуке.

Уэст, в свою очередь, предпочел серое худи, черные шорты и кроссовки в виде носков из ассортимента собственного бренда Yeezy. При этом он дополнил свой внешний вид черными солнцезащитными очками.

Ранее сообщалось, что жена Канье Уэста также посетила музей в откровенном наряде. Знаменитость была замечена в Эксплораториуме в голубом топе и белых колготках.

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      Карина Черных
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