Бьянка Цензори в крошечном бюстгальтере пошла с мужем в кино

Австралийский дизайнер Бьянка Цензори в откровенном наряде пошла с мужем, американским рэпером Канье Уэстом на свидание. Соответствующие снимки приводит издание Page Six.

Папарацци запечатлели влюбленных во время похода в кинотеатр на фильм «Тихое место: День первый». Так, на размещенных кадрах Цензори предстала в обтягивающих полупрозрачных шортах и крошечном бюстгальтере серебристого цвета, оформленном тонкими завязками. При этом на ней были бейсболка с армейским принтом и босоножки на прозрачном каблуке.

Уэст, в свою очередь, предпочел серое худи, черные шорты и кроссовки в виде носков из ассортимента собственного бренда Yeezy. При этом он дополнил свой внешний вид черными солнцезащитными очками.

Ранее сообщалось, что жена Канье Уэста также посетила музей в откровенном наряде. Знаменитость была замечена в Эксплораториуме в голубом топе и белых колготках.