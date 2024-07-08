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20:41, 8 июля 2024Ценности

Жена Канье Уэста пришла в музей в откровенном наряде

Жена Канье Уэста Бьянка Цензори пришла в музей в топе без бретелей и колготках

Фото: TMZ / Backgrid / Legion-Media

Жена американского рэпера Канье Уэста, дизайнер Бьянка Цензори пришла в музей в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует TMZ.

Женщина была замечена в компании своего супруга. Возлюбленных сфотографировали в Эксплораториуме, расположенном в Сан-Франциско, США. Так, на размещенных кадрах Цензори предстала в голубом топе без бретелей, облегающих белых колготках и прозрачных туфлях. При этом она отказалась от макияжа и уложила волосы в пучок.

Уэст, в свою очередь, предпочел белый спортивный костюм, состоящий из объемной куртки и свободных штанов. Кроме того, он надел кроссовки в тон и повязал на голову черный платок, оформленный надписью.

В апреле сообщалось, что Бьянка Цензори пришла в тематический парк Диснейленд в откровенном наряде без нижнего белья.

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      Мария Винар
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