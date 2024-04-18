Новая жена Канье Уэста пришла в Диснейленд в мини-платье без нижнего белья

Новая жена американского рэпера Канье Уэста, дизайнер Бьянка Цензори, пришла в тематический парк Диснейленд в откровенном наряде без нижнего белья. Соответствующая публикация появилась у пользователя Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) с никнеймом @branxd2727.

На размещенном видео девушка запечатлена в компании своего супруга. Видно, что для похода в общественное место она выбрала прозрачное мини-платье телесного цвета, передняя часть которого оформлена латексным фартуком. При этом можно заметить, что Цензори решила не надевать бюстгальтер.

Уэст, в свою очередь, предпочел белый спортивный костюм, состоящий из широких брюк и худи, и надел черные солнцезащитные очки.

Ранее Бьянка Цензори была замечена вместе с Канье Уэстом в ресторане Gigi's в Лос-Анджелесе. Фотографы запечатлели ее в кружевном бюстгальтере черного цвета, прозрачных колготках и босоножках на танкетке.