Новая жена Канье Уэста вновь вышла в свет без трусов и с голой грудью

Новая жена рэпера Канье Уэста, дизайнер Бьянка Цензори, вновь вышла в свет в откровенном виде. Соответствующие снимки приводит Daily Mail.

Папарацци запечатлели возлюбленных в ресторане Ferdi в Париже. На размещенных снимках видно, что 29-летняя избранница артиста надела для романтического ужина черный прозрачный топ и капроновые колготки. При этом можно заметить, что она появилась на публике без трусов и с голой грудью, прикрыв интимные части тела мобильным телефоном.

Супруга Уэста не в первый раз предстает перед камерами в подобном виде. 28 февраля на Неделе моды в Париже она была замечена в черных капроновых колготках и укороченной шубе. На ней также отсутствовало нижнее белье. Утверждалось, что после такого поступка ей может грозить тюрьма и штраф в размере 15 тысяч евро (около 1,4 миллиона рублей).

Позже на этот скандальный выход Цензори в свет отреагировала ее семья. Теперь отец девушки Лео Цензори, который является основателем мафиозного клана в Австралии, планирует серьезно поговорить с Уэстом и задать ему несколько вопросов.