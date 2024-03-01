Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:19, 1 марта 2024Ценности

Новая жена Канье Уэста вновь вышла в свет без трусов и с голой грудью

Фото: Alessandro Levati / Getty Images for Marni Srl

Новая жена рэпера Канье Уэста, дизайнер Бьянка Цензори, вновь вышла в свет в откровенном виде. Соответствующие снимки приводит Daily Mail.

Папарацци запечатлели возлюбленных в ресторане Ferdi в Париже. На размещенных снимках видно, что 29-летняя избранница артиста надела для романтического ужина черный прозрачный топ и капроновые колготки. При этом можно заметить, что она появилась на публике без трусов и с голой грудью, прикрыв интимные части тела мобильным телефоном.

Супруга Уэста не в первый раз предстает перед камерами в подобном виде. 28 февраля на Неделе моды в Париже она была замечена в черных капроновых колготках и укороченной шубе. На ней также отсутствовало нижнее белье. Утверждалось, что после такого поступка ей может грозить тюрьма и штраф в размере 15 тысяч евро (около 1,4 миллиона рублей).

Позже на этот скандальный выход Цензори в свет отреагировала ее семья. Теперь отец девушки Лео Цензори, который является основателем мафиозного клана в Австралии, планирует серьезно поговорить с Уэстом и задать ему несколько вопросов.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      В Европе начали опасаться конфискации замороженных активов России. Что мешает ЕС безнаказанно присвоить деньги Москвы?

      «Кокаиновых» бегемотов Эскобара не смогли выгнать из страны

      Под Москвой подростки распылили в лицо пенсионера перцовый баллончик ради хайпа

      Зеленский начал конкурсный отбор судей в Конституционный суд Украины

      Названа стоимость самой дорогой квартиры в центре Москвы

      Католические епископы России назвали недопустимым благословение однополых пар

      Врач предупредила о риске развития болезни почек из-за самой популярной специи

      Российский самолет подал сигнал срочности из-за потерявшего сознание младенца

      Казахстан оставил Россию без своего лома

      Симоньян заявила об обсуждении немецкими военными ударов по Крымскому мосту

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше