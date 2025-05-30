В Канаде ввели режим ЧС из-за разрушительных лесных пожаров

В двух канадских провинциях ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

В двух канадских провинциях, Саскачеван и Манитоба, ввели ежим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за разрушительных лесных пожаров. Об этом сообщил глава первого региона Скотт Мо в социальной сети X.

По словам чиновника, возгорания в Саскачеване «угрожают нашим поселениям и уже вынудили тысячи жителей покинуть свои дома». К настоящему моменту в провинции полыхают 17 лесных пожаров общей площадью более 400 гектаров. Жителей около 15 населенных пунктов пришлось эвакуировать, всего дома покинули по крайней мере 10 тысяч человек. Мо отметил, что более 40 зданий сгорели. Данные о жертвах и пострадавших в результате стихийного бедствия в обеих провинциях отсутствуют.

Накануне стало известно, что на Канаду обрушились сильнейшие за последние годы лесные пожары. Глава провинции Манитоба Ваб Кинью, выступая на пресс-конференции, заявил, что в ближайшее время из домов в опасной зоне эвакуируют примерно 17 тысяч жителей, включая местные племена и отдаленные северные общины. Вынужденных переселенцев временно направят в город Виннипег.