Двое подростков спалили российские леса на 322 миллиона рублей

В Забайкалье суд арестовал двух подростков за поджог леса у Атамановки

В Забайкальском крае суд арестовал двух подростков за поджог леса в поселке Атамановка. Об этом сообщает РИА Новости.

Несовершеннолетние арестованы на два месяца. Им грозит до десяти лет колонии. Ущерб лесному фонду составил 322 миллиона рублей.

Ранее стало известно, МЧС привлекло к тушению 250 специалистов и 65 единиц техники. В том числе на борьбу с огнем были направлены самолет Ил-76, два борта Бе-200ЧС и вертолет Ми-8 МЧС России. Пожар полыхал больше недели. Он был локализован на площади 7 тысяч гекторов.