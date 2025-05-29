МакSим впервые рассказала о пережитой коме

Певица МакSим заявила, что попала в параллельный мир во время пребывания в коме

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, поделилась своими ощущениями во время комы, в которую впала в 2021 году на несколько месяцев. Об этом она рассказала в интервью StarHit.

По словам артистки, во время этого состояния она будто была в параллельном мире и понимала свое состояние.

«Я была в некоем параллельном мире, прекрасно понимала все. Находилась в холоде, но когда меня облили ледяной водой, ничего не почувствовала. Мимо прошла женщина и сказала, что, видать, молятся за меня», — рассказала МакSим.

Известно, что первым постом, опубликованным певицей после выхода из комы, было обращение к поклонникам. «Всем привет, я снова с вами!» — написала она.