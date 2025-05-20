Центробанк Китая снизил годовую базовую ставку

ЦБ Китая снизил годовую базовую ставку до 3 %

Народный банк (Центробанк) Китая снизил ставку по кредитам сроком на один год для предприятий, имеющих устойчивое финансовое состояние и высокий рейтинг, на 0,1 процентного пункта (п. п.), до 3 процентов. Также на 0,1 п. п., до 3,5 процента, регулятор опустил ставку для займов на пять лет. Об этом сообщает Reuters.

Размер обеих ставок регулятор сокращал в предыдущий раз в октябре 2024 года. Они остаются на минимальном уровне в истории.

Отмечается, что сегодняшнее решение в Пекине озвучили вскоре после того, как пять крупнейших госбанков Китая снизили процентные ставки по депозитам. «Широко ожидаемое снижение ставок направлено на стимулирование потребления и роста кредитования», — говорится в публикации.

Смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) КНР призвано в том числе защитить экономику от последствий торговой войны, разгоревшейся после введения администрацией Дональда Трампа трехзначных пошлин на импорт товаров из страны.

В начале апреля международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Китая в иностранной валюте с «А+» до «А» со стабильным прогнозом, объяснив принятое решение ожиданиями дальнейшего ухудшения госфинансов и быстрого увеличения госдолга страны, связанными с тем, что власти продолжат использовать бюджетные стимулы, использование которых «вероятно, будет поддерживать высокий бюджетный дефицит».