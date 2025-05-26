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15:28, 26 мая 2025Экономика

ЦБ Китая потребовал активнее использовать юань в международной торговле

Bloomberg: Народный банк Китая повысил до 40 % минимальную долю торговли в юанях
Дмитрий Воронин

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Китайский ЦБ на фоне эскалации торговых войн с США ужесточил требования к крупнейшим банкам страны по использованию юаня в трансграничной торговле. Об этом со ссылкой на свои источники пишет Bloomberg.

Как следует из публикации, Народный банк Китая в рамках корректировки макропруденциального надзора повысил с 25 до 40 процентов долю торговых операций, которую нужно проводить в нацвалюте.

Отмечается, что указанное требование не является обязательным, но банки, которые не активизируют расчеты в юанях, получат от регулятора более низкие оценки при проверках, что негативно скажется на их возможности для расширения бизнеса.

Такой шаг «подчеркивает решимость Пекина ускорить использование юаня в мировой торговле и может оказать существенное влияние на спрос на валюту», полагают американские журналисты.

На фоне тарифного противостояния Вашингтона и Пекина доля китайской валюты в международных расчетах упала в апреле на 0,63 процентных пункта, до 3,5 процента. Китайский экспорт в США в том же месяце сократился сразу на 21 процент.

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