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16:21, 22 мая 2025Экономика

Доля юаня в мировой торговле упала

SWIFT: В апреле 2025 года доля юаня в международных расчетах упала до 3,5 %
Вячеслав Агапов

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

В апреле 2025 года доля юаня в международных расчетах упала до 3,5 процента. Об этом свидетельствуют данные системы межбанковских расчетов SWIFT.

За второй месяц весны доля китайской валюты в мировой торговле сократилась на 0,63 процентных пункта. В результате юань опустилась на пятое место среди самых востребованных валют.

«Стоимость платежей в юанях снизилась на 14,14 процента, в то время как стоимость платежей в других валютах выросла на 1,35 процента. По объему международных платежей, исключая платежи внутри еврозоны, юань занял шестое место с долей 2,38 процента в апреле 2025 года», — отмечают представители SWIFT.

Самой популярной валютой остался доллар с долей в 49,68 процента. Его доля выросла на 0,6 процентных пункта. Второе место сохранил за собой евро с показателем в 22,24 процента (плюс 0,31 процентных пункта).

Опрошенные Reuters эксперты предположили, что Китай воспользовался замешательством и сбоями в мировой торговле для того, чтобы способствовать более широкому использованию юаня. В результате в марте трансграничные платежи в юанях уже достигли рекордного уровня, а глобальный спрос на юань поднялся. Однако, как подчеркивает агентство, ни одна валюта пока не может сравниться с долларом, на который, по данным SWIFT, приходится почти половина мировых платежей. Недоверие к доллару, вероятно, приведет к большему использованию евро нежели юаня, добавили аналитики.

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