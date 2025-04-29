Шансы юаня свергнуть доллар оценили

Reuters: От недоверия к доллару в первую очередь выиграет евро, а не юань

Китай воспользовался замешательством и сбоями в мировой торговле для того, чтобы способствовать более широкому использованию юаня. Об этом сообщило агентство Reuters.

Это, как полагают аналитики, не свергнет доллар, хотя в марте трансграничные платежи в юанях уже достигли рекордного уровня, а глобальный спрос на юань растет. Причина этого в том, что пошлины США подрывают веру в доллар и другие американские активы. В свою очередь, контролируемая Народным банком Китая финансовая компания China UnionPay уже укрепила свою платежную сеть во Вьетнаме и Камбодже. В целом эта сеть должна охватить больше 30 стран, что станет одним из этапов расширения применения юаня как международной торговой, расходной и инвестиционной валюты.

Однако, как подчеркивает агентство, ни одна валюта пока не может сравниться с долларом, на который, по данным SWIFT, приходится почти половина мировых платежей. И хотя юань вышел на четвертое место в международных платежах, его рейтинг (4 процента) далек от лидерства. Предполагается, что недоверие к доллару, вероятно, приведет к большему использованию евро нежели юаня.

Тем не менее углубление связей Китая с другими развивающимися рынками и странами Глобального Юга может способствовать росту использования юаня.

В начале апреля сообщалось, что российский Минфин решил искать новые валюты для пополнения Фонда национального благосостояния. КНР из-за торговых войн может пойти на существенное ослабление юаня, что обесценит накопления в этой валюте.