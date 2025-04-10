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10:12, 10 апреля 2025Экономика

Российские власти осознали проблему резервов в юанях

«Известия»: В России начали искать новые валюты для ФНБ из-за падения курса юаня
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Министерство финансов России озаботилось поиском новых валют для пополнения Фонда национального благосостояния (ФНБ) на фоне опасений, что Китай в связи с торговыми войнами может пойти на существенное ослабление юаня, что обесценит накопления в нем. Об этом пишут «Известия».

Анализом займется Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), который выиграл соответствующий тендер стоимостью 7,9 миллиона рублей.

Выполнить работы необходимо в срок до 31 декабря 2025 года. Заказ описывается как информационно-аналитические работы, касающиеся управления государственными финансовыми активами, но в одном из пунктов указан поиск валют, в которых можно было бы размещать средства суверенных фондов, а ФНБ является крупнейшим из них.

В Минфине опровергли готовящиеся изменения структуры ФНБ, однако основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский считает, что контракт говорит об интересе к такому вопросу.

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Доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов подтвердил, что наличие единственного иностранного источника для сбережений довольно опасно, необходима диверсификация. Но в связи с токсичностью главных мировых валют для России (доллар США, евро, фунт стерлингов, йена, швейцарский франк), добиться этого сложно.

По мнению доцента кафедры стратегического и инновационного развития Высшей школы управления Финансового университета при правительстве Михаила Хачатуряна, самым привлекательным инструментом может стать дирхам (валюта ОАЭ), курс которого привязан к доллару США. Другие варианты, например турецкая лира и индийская рупия, выглядят более слабыми вариантами из-за проблем с устойчивостью и конвертацией.

Сомнения по поводу юаня возникли в связи с тем, что его ослабление является одним из способов для Пекина снизить ущерб в разгорающейся торговой войне с США. При этом Народный банк Китая уже допустил снижение курса национальной валюты, с начала апреля юань потерял почти 1,3 процента стоимости по отношению к доллару.

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