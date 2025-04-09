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12:54, 9 апреля 2025Экономика

Риск резкой девальвации юаня оценили

Reuters: Госбанкам Китая посоветовали покупать меньше долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Народный банк Китая пообещал не допустить резкого обрушения курса юаня и попросил крупные государственные кредитные организации КНР покупать меньше долларов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Соответствующая рекомендация регулятора появилась на фоне сильного давления, которое испытывает юань из-за введения США огромных пошлин на китайские товары и ответных мер КНР. Кроме того, Народный банк распорядился усилить проверки при выполнении заказов на покупку долларов для своих клиентов. Предполагается, что такими шагами регулятор надеется ограничить спекулятивные сделки.

Как отметило агентство, крупные государственные банки страны уже занялись агрессивной продажей долларов и покупкой юаней, чтобы замедлить темпы падения курса китайской валюты, которая с начала апреля уже потеряла почти 1,3 процента.

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При этом Народный банк Китая не будет прибегать к девальвации юаня, чтобы смягчить удар от пошлин, так как опасается подорвать доверие рынка. Впрочем, не исключено умеренное снижение курса, которое должно помочь экспорту.

Ранее глава крупнейшего швейцарского банка UBS Серджо Эрмотти спрогнозировал, что тот кризис, который в мировой экономике создали США, не удастся преодолеть в кратчайшие сроки. Как следствие, глобальные рынки еще не скоро смогут выйти из состояния «огромной неопределенности».

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