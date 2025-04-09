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10:13, 9 апреля 2025Экономика

Мировой экономике предрекли затяжной кризис из-за пошлин Трампа

Глава UBS Эрмотти: Ситуацию с пошлинами США не удастся быстро уладить
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Tim Aeppel / Reuters

Кризисную ситуацию в мировой экономике, вызванную резким повышением импортных пошлин США, не удастся разрешить в краткосрочной перспективе. Такое мнение высказал глава крупнейшего швейцарского банка UBS Серджио Эрмотти, его слова приводит ТАСС.

Он оценил вероятность скорого подписания двухсторонних соглашений с Вашингтоном по смягчению таможенных тарифов в 20-30 процентов. На этом фоне глава финансовой организации спрогнозировал сохранение «огромной неопределенности» на мировых рынках в обозримом будущем. «Никогда не думал, что это настолько выйдет из-под контроля», — резюмировал Эрмотти.

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Президент США Дональд Трамп утвердил повышение импортных пошлин на продукцию из 185 стран в начале апреля. Базовая ставка составила 10 процентов, однако для ряда государств, включая ближайших союзников Вашингтона, ставки установили на уровне 20-50 процентов. Речь идет в том числе о Канаде и государствах Евросоюза (ЕС).

Главным условием для смягчения тарифов Трамп называл отмену ответных ограничений со стороны третьих стран. Если же их власти будут настаивать на сохранении заградительных мер, Вашингтон оставляет за собой право повысить тарифы в еще большей степени, утверждал глава Белого дома. Так, в частности, поступили с Китаем. Ранее стало известно о повышении таможенных ставок на товары из этой страны до 104 процентов. Эта мера начала действовать с 9 апреля. В случае начала мировой торговой войны, прогнозировал еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, глобальный ВВП может потерять 7 процентов.

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