Трое детей заживо сгорели в жилом доме в российском регионе

Трое детей заживо сгорели в жилом доме в Красноярском крае

Трое детей заживо сгорели в жилом доме в Дубинино в Шарыповском районе в Красноярском крае. Об этом стало известно Telegram-каналу Kras Mash.

По данным российского издания, мать детей в момент происшествия находилась в магазине. Спасатели обнаружили без признаков жизни детей одного года, трех и четырех лет. Предположительно, в квартире произошло замыкание проводки.

Следком возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Семью, в которой всего было пятеро детей, будут проверять.

До этого сообщалось, что при пожаре в частном доме в Астраханской области не выжили пятеро детей.

Еще раньше в Уфе три человека заживо сгорели при пожаре. Двое из них — дети.