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06:37, 20 апреля 2025Россия

В российском городе погибли пять детей при пожаре в частном доме

В Астрахани пять детей от четырех до 11 лет погибли при пожаре в частном доме
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Пять детей погибли в результате пожара в частном доме в Астрахани. Следственные органы проводят проверку, сообщил ГСУ СК России по Астраханской области в Telegram-канале.

Пожар в частном доме произошел в два часа ночи воскресенья по местному времени (01:00 по Москве) на улице Ольховской в Кировском районе Астрахани.

«Следственным отделом по Кировскому району города Астрахани СУ СК России по Астраханской области проводится процессуальная проверка по факту гибели четверых детей на пожаре», — сказали в ведомстве.

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