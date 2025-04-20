В российском городе погибли пять детей при пожаре в частном доме

В Астрахани пять детей от четырех до 11 лет погибли при пожаре в частном доме

Пять детей погибли в результате пожара в частном доме в Астрахани. Следственные органы проводят проверку, сообщил ГСУ СК России по Астраханской области в Telegram-канале.

Пожар в частном доме произошел в два часа ночи воскресенья по местному времени (01:00 по Москве) на улице Ольховской в Кировском районе Астрахани.

«Следственным отделом по Кировскому району города Астрахани СУ СК России по Астраханской области проводится процессуальная проверка по факту гибели четверых детей на пожаре», — сказали в ведомстве.