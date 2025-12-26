Реклама

13:08, 26 декабря 2025Россия

Боец СВО без брони под обстрелами ВСУ бросился спасать раненого брата-близнеца

Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Минобороны России»

Боец специальной военной операции (СВО) Илья Рыжиков без брони под обстрелами Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросился спасать раненого брата-близнеца, выжил и вывез с поля боя еще несколько сослуживцев. Его историю публикует Минобороны России в Telegram-канале.

Братья-близнецы Илья и Максим Рыжиковы проходят службу в 40-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота. Они решили отправиться на СВО после атак дронами ВСУ по регионам России. В частности, после прилета недалеко от дома одного из братьев. После этого случая оба решили заключить контракты с Минобороны.

Однажды Илья лично эвакуировал брата после подрыва автомобиля на вражеском боеприпасе, буквально долетев до него на квадроцикле.

«Вместе нас никогда не отправляли на боевое задание, чтобы не потерять двух братьев сразу. Но мы старались друг друга подстраховывать. Когда Максима "затрехсотило", сел на квадроцикл. Ни броню в панике не надел, ничего, ни каску, ни рации с собой не взял. За мной успели только сопровождающего послать», — вспомнил Илья Рыжиков.

С его слов, около 20 километров он проехал за 22 минуты. «Ребят забрал, мы оттуда на уход, и за нами "птичка". А у нас восемь человек на этом квадроцикле. Мы его просто облепили как в мультике», — рассказал он. В итоге всем удалось спастись.

Ранее сообщалось, что два брата-близнеца нашли друг друга на СВО. Изначально они оказались в разных подразделениях., но теперь проходят службу в разных расчетах одной группировки «Контора».

