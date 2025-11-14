Россия
12:25, 14 ноября 2025Россия

Два брата-близнеца нашли друг друга на СВО

Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

Два брата-близнеца нашли друг друга в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Их историю публикует RT.

По данным канала, военнослужащий с позывным Бага был призван по мобилизации из Москвы, где работал на одном из предприятий. Его брата — бойца с позывным Рио — также призвали на фронт, но отправился он туда из родного региона.

Бага занимается инженерно-саперным делом для ударных дронов. Его брат Рио, как и он, стал инженером-сапером. Но изначально они оказались в разных подразделениях. В настоящее время они служат в разных расчетах одной группировки «Контора».

«Общаемся постольку-поскольку, теми же способами, что и все. Естественно, когда есть возможность пересекаться, также пересекаемся и общаемся. Поначалу, когда брата только перевели сюда, [нас] путали, конечно, а сейчас вроде разобрались», — рассказал Бага.

Бойцы рассказали подробности своей работы. По их словам, они используют для уничтожения гексакоптеров противника два вида дронов. Перехватчики вылетают по команде к определенной цели, а «дроны-ждуны» садятся в засаде на линии боевого соприкосновения.

Ранее сообщалось, что призванный на СВО житель Ростовской области потерял в бою брата-близнеца. Оба мужчины были мобилизованы в ряды Вооруженных сил России из Новошахтинска.

    Все новости