Мобилизованный россиянин потерял брата-близнеца на СВО

Мобилизованный боец СВО из Ростовской области потерял брата-близнеца в бою

Призванный на специальную военную операцию (СВО) житель Ростовской области потерял в бою брата-близнеца. Об этом сообщает «КП — Ростов-на-Дону».

Оба мужчины были мобилизованы в ряды Вооруженных сил России из Новошахтинска. 2 февраля одного из братьев не стало, он не вернулся с боевого задания. После этого оставшемуся в живых брату предоставили отпуск.

Узнав о случившемся, мэр Новошахтинска Сергей Бондаренко попросил демобилизовать бойца. С соответствующей просьбой он обратился к губернатору Ростовской области Василию Голубеву. Местная призывная комиссия согласилась вернуть военнослужащего домой, теперь осталось согласовать увольнение в областной комиссии. Если это не будет сделано до 4 марта, мужчина вернется на СВО.

Ранее жителю Подмосковья без одной почки присвоили категорию годности к военной службе «А». Мужчина пошел на СВО добровольцем, заключив полугодичный контракт с Минобороны. Когда срок действия контрактов был автоматически продлен, здоровье мужчины резко ухудшилось, поскольку он не рассчитывал воевать в холодное время года. В госпитале бойцу пересмотрели категорию годности, однако она не дает ему право на увольнение из рядов Вооруженных сил.