Россиянину без одной почки присвоили категорию годности «А» и отправили на СВО

Житель Подмосковья с одной почкой ушел на СВО и не смог уволиться

Сергей Балятин из Подмосковья ушел на специальную военную операцию (СВО) без одной почки. Мужчина лишился органа в 2012-м году и рассчитывал вернуться домой через полгода, однако до сих пор не может уволиться из рядов Вооруженных сил России. Об этом он рассказал изданию MSK1.RU.

Имевшийся у россиянина диагноз не стал препятствием для его отправки на спецоперацию. «На медкомиссии только уши посмотрели», — пояснил Балятин, которому присвоили категорию годности «А» (годен к военной службе).

С мужчиной заключили контракт на полгода. Когда действие документа было продлено до окончания СВО, с наступлением холодов у военнослужащего резко ухудшилось здоровье. В госпитале ему пересмотрели категорию годности на «В» (годен к службе с ограничениями). При этом, согласно имеющемуся у Балятина заключению независимой экспертизы, ему должны были присвоить категорию «Д» как не годному к службе.

Бойца до сих пор не уволили из рядов Российской армии. За время разбирательств у Балятина начались психологические проблемы. Психолог, к которому обратился мужчина, предположил, что у военнослужащего развилось посттравматическое стрессовое расстройство.

Ранее в Калининградской области участник спецоперации, получивший тяжелые ранения, устал от лечения и ушел домой. Мужчина провел в лечебных учреждениях почти год.

