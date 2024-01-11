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12:54, 11 января 2024Россия

Вернувшийся с СВО из-за тяжелых ранений россиянин устал от лечения и ушел домой

В Советске вернувшийся с СВО с ранениями боец устал от лечения и ушел домой
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В Советске Калининградской области боец, вернувшийся со специальной военной операции (СВО) из-за тяжелых ранений, устал от лечения и ушел домой. Об этом сообщил Telegram-канал Amber Mash.

По сведениям издания, россиянин в феврале 2023 года получил ранения ноги и лица. В центральной больнице Луганска ему убрали раздробленную челюсть, поставили временную пластину и поправили носовую перегородку. В Анапе — вытащили пулю из ноги, которая начала гноиться. Московские медики обрезали кость и вставили штифт.

В августе мужчину отправили долечиваться в родной город.

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По словам военнослужащего, дома с докторами у него начались проблемы. Сначала бойца отправили в областную больницу, оттуда специалисты перенаправили его обратно в Советск.

И в том, и в другом медучреждении не хватает квалифицированных хирургов. Сейчас челюсть у военного шатается, он не может нормально есть. С ногой дома возникли трудности: из конечности начал сочиться гной. Обезболивающее россиянину посоветовали покупать за свой счет.

В результате мужчина отказался от лечения и ушел домой.

Ранее сообщалось, что в Тюмени толпа жителей избила участника спецоперации за сделанное им замечание. После инцидента мужчине наложили швы в больнице.

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      Анна Щербакова
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