Раскрыты связи помощника Зеленского с Россией

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак ведет бизнес с совладельцем российской компании «Интерпромторг» Рахамимом Эмануиловым. Об этом сообщают журналисты программы расследований «Схемы: коррупция в деталях» в выпуске передачи на YouTube-канале.

По данным журналистов, несколько лет назад Ермак и Эмануилов были бенефициарами «Медийной группы европейского партнерства», специализирующейся на производстве фильмов. Они остаются бизнес-партнерами в нескольких акционерных обществах, которые занимаются коммерческим консультированием.

Расследователи заявляют, что Ермак, в офисе украинского лидера отвечающий за переговоры с Россией, имеет через указанного бизнесмена неформальную связь с российскими властями. Журналисты отмечают, что крупнейшим акционером «Интерпромбанка», связанного с компанией Эмануилова, является член Совета Федерации от Камчатского края Валерий Пономарев. С «Интерпромбанком» якобы связаны и иные высокопоставленные российские лица.

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Ермак в комментарии объяснил, что знаком с Эмануиловым через своего отца и в 1999 году оказал ему помощь по регистрации компании на Украине. «Я помог ему как юрист. Никакая хозяйственная деятельность через эту компанию в итоге не велась. В последний раз мы общались около десяти лет назад — я поздравил его по телефону с днем рождения», — сказал Ермак.

Ранее в сентябре журналистам «Схем» стало известно о связях с Россией главы офиса президента Украины Андрея Богдана. Перед отменой подписания соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом Богдан летал в Санкт-Петербург с тогдашним премьер-министром страны Николаем Азаровым в составе правительственной делегации.

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