Раскрыты связи главы офиса Зеленского с противниками Майдана

Перед отменой подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом нынешний глава офиса украинского президента Андрей Богдан летал в Санкт-Петербург с тогдашним премьер-министром страны Николаем Азаровым. Об этом сообщают журналисты программы расследований «Схемы» в выпуске передачи на канале YouTube.

Журналисты установили, что Богдан летал в Россию в составе правительственной делегации. В нее тогда также входил нынешний лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко. После переговоров премьер-министра России Дмитрия Медведева с Азаровым украинское правительство приостановило подготовку к подписанию соглашения, отказавшись от продолжения курса на интеграцию с ЕС.

Позицию Богдана во время визита в Россию журналистам узнать не удалось. Однако стало известно, что во время Майдана Азаров наградил Богдана почетной грамотой. В офисе президента информацию пока не комментируют.

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Осенью 2013 года на Украине начались массовые акции протеста против неподписания руководством страны соглашения, получившие название Евромайдан. В результате протестов в стране произошла смена власти. Бывший президент Виктор Янукович и несколько министров покинули Украину.

Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом было подписано в 2014 году, однако оно не вступило в силу сразу, поскольку для этого требовалось одобрение всех стран-участниц ЕС. В 2017 году последнее оставшееся государство — Нидерланды — ратифицировало документ, для чего в текст соглашения были внесены правки.

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