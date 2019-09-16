Глава офиса Зеленского рассказал о неудачных контактах с Россией

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что он несколько раз пытался связаться с руководителем администрации президента России Владимира Путина Антоном Вайно. Об этом чиновник рассказал в интервью украинской редакции издания «Би-би-си».

По словам Богдана, он звонил своему визави пять раз, однако разговор двух чиновников так и не состоялся. Как отметил глава офиса украинского президента, невозможность контактов в августе объяснялась тем, что Вайно находился в отпуске. «А в сентябре его секретари ответили, что он пока не имеет полномочий со мной разговаривать», — добавил Богдан.

Он также отметил, что не пытался связываться с кем-либо еще из российского руководства, в том числе с курирующим вопросы Донбасса помощником президента России Владиславом Сурковым. Он объяснил это тем, что «по дипломатическим правилам должен контактировать только со своим визави».

При этом глава офиса президента Украины выразил удовлетворенность существующими контактами между Зеленским и Путиным. По его словам, «суть и интонация» их разговоров «дают надежду на завершение военного конфликта».

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Владимир Путин и Владимир Зеленский созванивались трижды. 11 июля между Путиным и Зеленским по инициативе Киева состоялся первый телефонный разговор. В Кремле тогда сообщили, что обсудили обмен заключенными и условились продолжать контакты в «нормандском формате». В августе стало известно, что в ходе того разговора президенты достигли договоренности по обмену заключенными.

Второй раз Зеленский позвонил Путину 7 августа. Темой беседы стала гибель четырех украинских военных в Донбассе после установления бессрочного перемирия. По словам президента Украины, он обратился к коллеге с просьбой «повлиять на ту сторону», чтобы они прекратили «убийства людей», и снова затронул тему возвращения украинских заключенных.

Последний разговор двух политиков состоялся 7 сентября в день обмена заключенными. Тогда лидеры двух стран оценили реализацию достигнутых ранее договоренностей и обсудили дальнейшее урегулирование украинского кризиса.

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