Евросоюз решил быстрее интегрировать Украину

Новый председатель Еврокомиссии с 1 ноября 2019 года Урсула фон дер Ляйен выступила за ускорение интеграции с Украиной и Грузией. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что необходимо выявить «реалистичные рамки» сотрудничества c этими государствами. Вопросами интеграции этих стран будет заниматься венгерский еврокомиссар Ласло Тросканьи. Подчеркивается, что в его задачи будет входить поддержка реформ на Украине и продвижение позиции Евросоюза по поддержке целостности этой страны. Кроме того, Тросканьи должен будет поставить новые цели программы «Восточного партнерства» к середине следующего года.

«Восточное партнерство» — программа Европейского союза, основная заявленная цель которой заключается в развитии интеграционных связей Евросоюза с Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной.

Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом было подписано в 2014 году, однако оно не вступило в силу сразу, поскольку для этого требовалось одобрение всех стран-участниц ЕС. В 2017 году последнее оставшееся государство — Нидерланды — ратифицировало документ. Для этого по требованию Амстердама в текст соглашения были внесены правки, согласно которым Киеву было отказано в праве стать кандидатом на вступление в Евросоюз, а также в предоставлении военных гарантий и дополнительного финансирования. Также соглашение не дает возможности украинцам проживать и работать на территории ЕС.

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