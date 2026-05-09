08:34, 9 мая 2026

На нефтеперерабатывающем заводе в США произошел мощный взрыв

Fox 8: На НПЗ в штате Луизиана произошел мощный взрыв и пожар

Фото: Alberto Ortega / Globallookpress.com

На нефтеперерабатывающем заводе в США произошел мощный взрыв и пожар. Об этом сообщает телеканал Fox 8.

Инцидент произошел на НПЗ Chalmette Refining компании PBF Energy в штате Луизиана. Представители предприятия отметили, что взрыв раздался в районе одного из рабочих блоков.

Очевидцы публиковали в соцсетях кадры густого черного дыма и огня, их было видно за несколько километров от завода. Позднее возгорание удалось потушить.

По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет. Причины взрыва устанавливаются.

В октябре прошлого года взрыв произошел на заводе по производству взрывчатки Accurate Energetic Systems в США. Жертвами стали 16 человек.

