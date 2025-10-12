При взрыве на заводе в США погибли 16 человек

AP: В результате взрыва на заводе в штате Теннесси погибли 16 человек

При взрыве на производящем взрывчатку заводе в американском штате Теннесси погибли 16 человек. Об этом со ссылкой на шерифа округа Хамфрис Криса Дэвиса сообщает Associated Press (AP).

«Эмоции переполняют нас», — заявил представитель властей на пресс-конференции, уточнив, что выживших обнаружено не было.

Как отмечает AP, сейчас следователи продолжают искать на месте улики, а причины произошедшего накануне взрыва пока неизвестны.

Ранее журналисты узнали, что предприятие Accurate Energetic Systems поставляло продукцию для военной, аэрокосмической и горнодобывающей промышленности, в том числе для нужд Вооруженных сил Украины.