Shot: Взорвавшийся в США военный завод поставлял продукцию для нужд ВСУ

Завод Accurate Energetic Systems в США, на котором произошел мощный взрыв, поставлял продукцию в том числе для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ), обратил внимание Telegram-канал Shot.

Компания, расположенная в штате Теннеси, производит взрывчатые вещества и энергетическое оборудование для военной, аэрокосмической и горнодобывающей промышленности. В результате происшествия 13 человек числятся пропавшими без вести, есть несколько жертв, точное число неизвестно.

Отмечается, что спасательные работы осложняются повторными детонациями, здание завода практически полностью уничтожено.

Причины взрыва на данный момент неизвестны. Местные власти ведут расследование.