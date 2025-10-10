Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:23, 10 октября 2025Мир

Взорвавшийся в США военный завод поставлял продукцию для нужд ВСУ

Shot: Взорвавшийся в США военный завод поставлял продукцию для нужд ВСУ
СюжетВзрывы в США:

Кадр: Telegram-канал Shot

Завод Accurate Energetic Systems в США, на котором произошел мощный взрыв, поставлял продукцию в том числе для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ), обратил внимание Telegram-канал Shot.

Компания, расположенная в штате Теннеси, производит взрывчатые вещества и энергетическое оборудование для военной, аэрокосмической и горнодобывающей промышленности. В результате происшествия 13 человек числятся пропавшими без вести, есть несколько жертв, точное число неизвестно.

Отмечается, что спасательные работы осложняются повторными детонациями, здание завода практически полностью уничтожено.

Причины взрыва на данный момент неизвестны. Местные власти ведут расследование.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы счастливы вернуться, даже в руины». Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня. Почему это не станет гарантией мира?

    Кончаловский высказался о покупке квартир детям

    Назван обогнавший по стоимости вратаря ПСЖ Сафонова российский футболист

    Зеленский рассказал об отсутствии у ВСУ ракет для Patriot

    В двух российских аэропортах временно ограничили полеты

    Сальдо рассказал о бегстве украинских властей в Херсонской области

    Москвичей предупредили о сильном тумане

    Известная баскетболистка снялась в нижнем белье для шоу Victoria's Secret

    Солдаты ВСУ начали искать подработку из-за низкой зарплаты

    Лауреат Нобелевской премии мира посвятила свою награду Трампу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости