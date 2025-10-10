В США произошел мощный взрыв на военном заводе

ABC: Мощный взрыв на военном заводе в США унес несколько жизней

На военном заводе взрывчатых веществ в американском штате Теннесси прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает ABC.

По словам шерифа округа Хамфрис Криса Дэвиса, «разрушительный взрыв» произошел на предприятии Accurate Energetic Systems в Макьюэне. По предварительным данным, он унес жизни нескольких человек, тринадцать человек числятся пропавшими без вести.

«Нам предстоит очень масштабное расследование. (...) Мы, вероятно, пробудем здесь несколько дней», — заявил Дэвис.

7 сентября мощный взрыв и пожар произошли на химическом заводе в американском городе Ньюбург, штат Индиана.