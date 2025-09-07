Мощный взрыв и пожар произошли на химическом заводе в США

Мощный взрыв и пожар произошли на химзаводе в американском городе Ньюбург

Мощный взрыв и пожар произошли на химическом заводе в американском городе Ньюбург, штат Индиана. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Местные власти призвали жителей укрыться в безопасном месте. По сообщениям горожан в соцсетях, они слышали ощутимый взрыв, а затем увидели густой дым. Местных жителей не эвакуируют, но просят закрыть окна и выключить вентиляцию.

На место происшествия прибыла группа специалистов по борьбе с опасными веществами, а также несколько пожарных расчетов.

В августе на заводе американской компании US Steel в городе Клэртон, штат Пенсильвания, произошел взрыв, власти сообщали о десятках пострадавших