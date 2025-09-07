Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:55, 7 сентября 2025Мир

Мощный взрыв и пожар произошли на химическом заводе в США

Мощный взрыв и пожар произошли на химзаводе в американском городе Ньюбург
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВзрывы в США:

Мощный взрыв и пожар произошли на химическом заводе в американском городе Ньюбург, штат Индиана. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Местные власти призвали жителей укрыться в безопасном месте. По сообщениям горожан в соцсетях, они слышали ощутимый взрыв, а затем увидели густой дым. Местных жителей не эвакуируют, но просят закрыть окна и выключить вентиляцию.

На место происшествия прибыла группа специалистов по борьбе с опасными веществами, а также несколько пожарных расчетов.

В августе на заводе американской компании US Steel в городе Клэртон, штат Пенсильвания, произошел взрыв, власти сообщали о десятках пострадавших

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Окутавшая Петербург вонь начала вызывать слезотечение

    В Киеве рассказали о просьбе Зеленского к Макрону

    В Краснодарском крае прозвучали взрывы

    В России выступили за увеличение возраста молодежи

    Мощный взрыв и пожар произошли на химическом заводе в США

    Трамп сообщил о возможном продолжении военных операций в Карибском море

    Microsoft сообщила о повреждении подводных кабелей в Красном море

    Жители двух российских городов сообщили о взрывах

    ВС России нанесли удар по Украине сотнями ударных беспилотников

    Российский посол назвал опасными заявления стран Запада о подготовке к войне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости