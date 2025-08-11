Мир
20:28, 11 августа 2025Мир

В США произошел взрыв

NYT: На заводе US Steel в Пенсильвании произошел взрыв, есть пострадавшие
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Кадр: 6abc.com

На заводе американской компании US Steel в городе Клэртон, штат Пенсильвания, произошел взрыв, власти сообщают о десятках пострадавших. Об этом передает газета The New York Times (NYT).

«Видно, как идет дым с завода недалеко от скопления машин скорой помощи и других экстренных служб. Часть здания, похоже, оторвало, а местность усеяна обломками», — отмечает издание.

При этом газета сообщает, что подробностей о масштабах ущерба и причинах взрыва практически нет. Также отсутствуют точные данные по количеству пострадавших от инцидента.

6 августа на американской военной базе Форт-Стюарт, расположенной в штате Джорджия, произошла стрельба, в ходе которой пострадали пять солдат. Стрелок был задержан и больше не представляет угрозы.

