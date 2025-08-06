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19:55, 6 августа 2025Мир

На авиабазе США произошла стрельба

ABC News: Военная база США Форт-Стюарт сообщила о пострадавших из-за стрельбы
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Staff Sgt. Daniel Guerrero / U.S. Army / AP

На американской военной базе Форт-Стюарт, которая расположена в штате Джорджия, произошла стрельба, есть пострадавшие. Об этом сообщает телеканал ABC News.

«Форт-Стюарт находится в состоянии изоляции из-за инцидента со стрельбой (...) База была заблокирована в 11:04 (18:04 по мск — прим. «Ленты.ру»), на месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов. Сообщается о жертвах, но ситуация остается стабильной», — сообщается в заявлении базы.

По данным телеканала CNN, ранения получили пять солдат, характер их травм пока не установлен. Все они были доставлены в военный госпиталь. Отмечается, что стрелок был задержан и больше не представляет угрозы.

13 июля вооруженный мужчина устроил стрельбу в баптистской церкви в городе Лексингтон в США. Патрульный и другие пострадавшие были госпитализированы.

ЖЗЛ
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