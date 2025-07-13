Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:15, 13 июля 2025Мир

В США неизвестный устроил стрельбу в церкви

В городе Лексингтон в США неизвестный устроил стрельбу в церкви
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Tim Evans / File Photo / Reuters

Вооруженный мужчина устроил стрельбу в баптистской церкви в городе Лексингтон в США. В результате произошедшего многие люди получили ранения, пишет газета Lexington Herald-Leader.

По данным издания, в воскресенье утром мужчина открыл огонь по полицейскому в районе аэропорта Блю Грасс в Кентукки. После этого он отправился в баптистскую церковь, где открыл стрельбу по прихожанам. Патрульный и другие пострадавшие были госпитализированы.

Позднее появилась информация о том, что полиция обезвредила злоумышленника на месте.

Ранее в США обнаженная женщина вылезла из машины на оживленном мосту и устроила стрельбу. Инцидент произошел на мосту между Сан-Франциско и Оклендом в штате Калифорния.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский сделал новое заявление про Россию

    На украинской границе приняли новые меры против уклонистов

    Премьер Чехии обратился к Фицо с просьбой насчет санкций против России

    Заключенный сбежал из тюрьмы в мешке для грязного белья

    В России предрекли развал Евросоюза при одном условии

    К расправе над полковником СБУ в Киеве оказались причастны граждане Азербайджана

    Министр обороны США получил секретную записку с предупреждением об Украине

    На Украине рассказали об ожиданиях от «большого заявления» Трампа по России

    Зеленский анонсировал чистку в правительстве

    Макрон раскрыл число стран «коалиции желающих»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости