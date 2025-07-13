В городе Лексингтон в США неизвестный устроил стрельбу в церкви

Вооруженный мужчина устроил стрельбу в баптистской церкви в городе Лексингтон в США. В результате произошедшего многие люди получили ранения, пишет газета Lexington Herald-Leader.

По данным издания, в воскресенье утром мужчина открыл огонь по полицейскому в районе аэропорта Блю Грасс в Кентукки. После этого он отправился в баптистскую церковь, где открыл стрельбу по прихожанам. Патрульный и другие пострадавшие были госпитализированы.

Позднее появилась информация о том, что полиция обезвредила злоумышленника на месте.

Ранее в США обнаженная женщина вылезла из машины на оживленном мосту и устроила стрельбу. Инцидент произошел на мосту между Сан-Франциско и Оклендом в штате Калифорния.

