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02:01, 28 июля 2023Из жизни

Голая женщина с пистолетом устроила стрельбу на мосту и попала на видео

CBS News: голая американка устроила стрельбу на мосту в Сан-Франциско
СюжетСтрельба в США

В США обнаженная женщина вылезла из машины на оживленном мосту, устроила стрельбу, снятое очевидцами. Об этом сообщает CBS News.

Инцидент произошел на мосту между Сан-Франциско и Оклендом в штате Калифорния. На видео, снятое очевидцем из проезжающего мимо автомобиля, попала женщина, которая кричала и стреляла в воздух из пистолета. При этом она была полностью голой.

По информации правоохранительных органов, американка вышла из машины одетой, начала размахивать ножом и кричать на других водителей. Через некоторое время она вернулась в машину и продолжила движение. Однако доехала только до пункта оплаты. Там женщина выбралась из автомобиля уже полностью обнаженной с пистолетом в руках и принялась стрелять в воздух и по другим машинам.

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Вскоре американку арестовали и увезли с моста на скорой помощи. В результате ее выходки никто не пострадал. Личность задержанной не разглашается. Также остаются неизвестными мотивы, толкнувшие ее на общественно опасный поступок.

Ранее сообщалось, что американский рэпер Канье Уэст использовал голую женщину в качестве подставки для суши во время дня рождения. Поступок известного исполнителя вызвал скандал в социальных сетях.

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    Никита Савин
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