Канье Уэст использовал голых женщин на праздничном обеде и вызвал скандал

Page Six: рэпер Канье Уэст подал гостям вечеринки суши на телах голых женщин

Американский рэпер Канье Уэст использовал голую женщину в качестве подставки для суши во время дня рождения и вызвал скандал в сети. Об этом сообщает Page Six.

В четверг, 8 июня, знаменитому музыканту исполнилось 46 лет. На вечеринке гостям было предложено множество развлечений, а во время праздничного обеда на столы подали суши и роллы на телах обнаженных женщин. Такой стиль подачи блюда называется нетаймори. Считается, что он появился в Японии XVI-XIX веков.

Когда снимки трапезы появились в сети, разразился скандал. «Обращаться с женщиной как с тарелкой — это вроде как женоненавистничество», — написал один из комментаторов. «В каком мире обращение с женщинами, как с объектами мужского потребления (буквально) не является женоненавистничеством?» — задался вопросом другой.

Другие пользователи начали шутить, что Саманта Джонс из фильма 2008 года «Секс в большом городе» «сделала это первой», а некоторые заявили, что Уэст «становится все страннее с каждым годом».

Ранее американская телезвезда Ким Кардашьян рассказала о своей роли в семейной жизни, когда Канье Уэст, за которым она была замужем, переживал приступы биполярного расстройства. По словам Кардашьян, она выступала в роли «уборочной бригады» для бывшего супруга.