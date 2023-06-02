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17:48, 2 июня 2023Культура

Ким Кардашьян вспомнила семейную жизнь во время обострения болезни Канье Уэста

Ким Кардашьян рассказала о жизни в период обострения биполярного расстройства Канье Уэста
Ким Кардашьян

Ким Кардашьян. Кадр: PageSix

Американская телезвезда Ким Кардашьян рассказала о своей роли в семейной жизни, когда ее бывший супруг, рэпер Канье Уэст, переживал эпизоды биполярного расстройства. Об этом она вспомнила в ходе нового эпизода шоу The Kardashians, передает Page Six.

По словам Кардашьян, она выступала в роли «уборочной бригады» Уэста. «Раньше я бегала и звонила всем за его спиной и говорила: "Все будет хорошо. Все будет хорошо. Просто дайте ему еще один шанс"», — вспомнила телезвезда, подразумевая резкие заявления музыканта.

Кардашьян также отметила, что ей было грустно смотреть, «как кто-то, кого ты действительно любишь и с кем у тебя есть семья, настолько отличается от того, кого ты знал». «Иногда мне кажется, что если он опустится на самое дно, то это его путь, который он должен пройти самостоятельно», — поделилась она.

В 2022 году Уэст и Кардашьян пришли к окончательному соглашению после развода. Телезвезда подала на развод с музыкантом в 2021 году.

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    Варвара Кошечкина
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