Канье Уэст и Ким Кардашьян пришли к соглашению о разводе и опеке над детьми

Канье Уэста обязали выплачивать Ким Кардашьян 200 тысяч долларов ежемесячно после развода

Американский рэпер Канье Уэст и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян пришли к окончательному соглашению после развода. Об этом сообщает The Guardian.

Артист будет выплачивать бывшей супруге 200 тысяч долларов (примерно 12 миллионов рублей) ежемесячно. По решению суда опека над четырьмя детьми пары будет равной, однако 80 процентов времени они будут проводить со своей матерью.

Обучение детей звезд в частных учебных заведениях будет оплачиваться поровну. Уэст также обеспечит 50 процентов расходов на телохранителей для дочерей и сыновей.

Нажитое в браке имущество пары делиться не будет: до свадьбы Уэст и Кардашьян подписали брачный договор.

В феврале 2021 года Ким Кардашьян подала на развод с музыкантом.

Ранее экс-сотрудники Канье Уэста обвинили его в демонстрации порноролика с его экс-супругой Ким Кардашьян «для запугивания».