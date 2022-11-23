Экс-сотрудники Канье Уэста обвинили его в демонстрации порно с Ким Кардашьян

Экс-сотрудники Уэста обвинили его в демонстрации порно с Кардашьян для «запугивания»

Экс-сотрудники американского рэпера и дизайнера Канье Уэста обвинили его в демонстрации порноролика с его экс-супругой, моделью Ким Кардашьян. Об этом сообщает Page Six.

Один из бывших работников исполнителя рассказал, что во время собеседования Уэст показал ему откровенные фотографии Кардашьян. Его коллега добавил, что музыкант демонстрировал видеоматериалы интимного характера со звездой реалити-шоу, чтобы «запугать» сотрудников, а также говорил о ситуациях в личной жизни, которые «следует держать в секрете».

«Я чувствовал, что это была тактика, чтобы сломить человека и установить непоколебимую преданность ему (Канье Уэсту — прим. «Ленты.ру»), он проверял и разрушал границы приличия», — отметил один из бывших работников рэпера.

Некоторые экс-сотрудники также обвинили бренд Adidas в том, что его руководство отключило свой «моральный компас» и позволило Уэсту создавать своими действиями оскорбительную корпоративную культуру в компании.

В начале ноября стало известно, что исполнитель уволил двух сотрудников Yeezy за желтый свитер и просьбу послушать Дрейка.

Ранее Канье Уэст заявил о намерении стать кандидатом в президенты США.