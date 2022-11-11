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14:27, 11 ноября 2022Культура

Канье Уэст уволил сотрудника за просьбу послушать Дрейка

Рэпер Канье Уэст уволил двух сотрудников Yeezy за желтый свитер и просьбу послушать Дрейка

Фото: Walik Goshorn / Globallookpress.com

Двое сотрудников компании Yeezy рассказали о причинах, по которым они были уволены американским рэпером Канье Уэстом. Об этом сообщает Rolling Stone.

Один из сотрудников лишился работы из-за просьбы послушать Дрейка. По его словам, музыкант любил ставить свои треки в офисе, однако работник предложил ему включить что-то еще. «Я подумал, что он рэпер, так что я должен врубить немного рэпа. Большая ошибка. На следующий день меня уволили», — вспомнил он.

Другой сотрудник остался без работы из-за желтого свитера. Уэст предпочитал, чтобы работники приходили в офис в черной одежде.

«Ничто никогда не сравнится с количеством хаоса, количеством стресса и беспокойства, через которое вы проходите, работая на Yeezy», — поделился один из работников компании.

В октябре Уэст лишился статуса миллиардера из-за прекращения сотрудничества с немецким брендом Adidas. Руководство компании заявило, что прекращает производство товаров под маркой Yeezy, созданной музыкантом. По данным инвестиционного банка Cowen, бизнесмен потерял свой самый крупный контракт

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Марина Погосян
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